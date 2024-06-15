Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у суботу, 15 червня, взяла участь у першому публічному заході відтоді, як у неї діагностували рак і вона почала лікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Принцеса Кейт узяла участь у Trooping the Colour – параді, який традиційно влаштовується на честь дня народження британського монарха. Її присутність була під питанням, оскільки вона пропустила генеральну репетицію заходу минулого тижня.

42-річна Кейт прибула до Букінгемського палацу в автомобілі разом з дітьми та чоловіком, принцом Уельським, після чого на кареті поїхали на парад.

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Фото: EPA

Британський король Чарльз ІІІ, який також проходить курс лікування від раку, їхав з королевою в кареті й інспектував офіцерів і гвардійців звідти, а не з коня.

На відміну від попереднього року, принцеса Уельська не приєдналася до решти королівської сім'ї на подіумі, а спостерігала за Trooping the Colour з балкона в колишньому офісі герцога Веллінгтона разом з дітьми.

Фото: Sky News

Це перший офіційний вихід Кейт Міддлтон у світ після того, як вона потрапила до лікарні для операції. Після цього принцеса Уельська заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування раку.

В уряді Великої Британії після цього виявили, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.