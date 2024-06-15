Принцеса Кейт уперше з’явилась на публіці після початку лікування від раку
Новини — Субота, 15 червня 2024, 15:35 —
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у суботу, 15 червня, взяла участь у першому публічному заході відтоді, як у неї діагностували рак і вона почала лікування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Принцеса Кейт узяла участь у Trooping the Colour – параді, який традиційно влаштовується на честь дня народження британського монарха. Її присутність була під питанням, оскільки вона пропустила генеральну репетицію заходу минулого тижня.
42-річна Кейт прибула до Букінгемського палацу в автомобілі разом з дітьми та чоловіком, принцом Уельським, після чого на кареті поїхали на парад.
Британський король Чарльз ІІІ, який також проходить курс лікування від раку, їхав з королевою в кареті й інспектував офіцерів і гвардійців звідти, а не з коня.
На відміну від попереднього року, принцеса Уельська не приєдналася до решти королівської сім'ї на подіумі, а спостерігала за Trooping the Colour з балкона в колишньому офісі герцога Веллінгтона разом з дітьми.
Це перший офіційний вихід Кейт Міддлтон у світ після того, як вона потрапила до лікарні для операції. Після цього принцеса Уельська заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування раку.
В уряді Великої Британії після цього виявили, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.