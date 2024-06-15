Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в субботу, 15 июня, приняла участие в первом публичном мероприятии с тех пор, как у нее диагностировали рак и она начала лечение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Принцесса Кейт приняла участие в Trooping the Colour – параде, который традиционно устраивается в честь дня рождения британского монарха. Ее присутствие было под вопросом, поскольку она пропустила генеральную репетицию мероприятия на прошлой неделе.

42-летняя Кейт прибыла в Букингемский дворец в автомобиле вместе с детьми и мужем, принцем Уэльским, после чего на карете поехали на парад.

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ФОТО: EPA

Британский король Чарльз III, который также проходит курс лечения от рака, ехал с королевой в карете и инспектировал офицеров и гвардейцев оттуда, а не с лошади.

В отличие от предыдущего года, принцесса Уэльская не присоединилась к остальной королевской семье на подиуме, а наблюдала за Trooping the Colour с балкона в бывшем офисе герцога Веллингтона вместе с детьми.

ФОТО: SKY NEWS

Это первый официальный выход Кейт Миддлтон в свет после того, как она попала в больницу для операции. После этого принцесса Уэльская заявила, что находится на ранних стадиях лечения рака.

В правительстве Великобритании после этого обнаружили, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о Кейт Миддлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.