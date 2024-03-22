Принцеса Кейт Міддлтон повідомила, що в неї рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK March 22, 2024

"Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", – зазначила 42-річна принцеса Уельська.

За її словами, вона почуває себе добре та стає "сильнішою з кожним днем".

Деталі хвороби не розголошують, втім, Кенсінгтонський палац заявляє, що впевнений у повному одужанні принцеси. Очікують, що принцеса Кейт та принц Вільям не з'являться з королівською родиною у Великодню неділю.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.