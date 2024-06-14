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Кейт Міддлтон вперше після виявлення раку візьме участь у публічному заході

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Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 20:14 — Олег Павлюк

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що вперше після виявлення в неї раку візьме участь у публічному заході – церемонії з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Кейт повідомила, що її лікування від раку триватиме ще кілька місяців.

"З нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля на цих вихідних із родиною і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що небезпека для мене ще не минула", – зазначила принцеса.

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Вона також подякувала людям за слова підтримки й розуміння ситуації, через яку кілька місяців не показувалась на публіці.

У березні принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак. Він відновив участь у публічних заходах наприкінці квітня.

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Велика Британія
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