Кейт Міддлтон вперше після виявлення раку візьме участь у публічному заході

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що вперше після виявлення в неї раку візьме участь у публічному заході – церемонії з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Кейт повідомила, що її лікування від раку триватиме ще кілька місяців.

"З нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля на цих вихідних із родиною і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що небезпека для мене ще не минула", – зазначила принцеса.

Вона також подякувала людям за слова підтримки й розуміння ситуації, через яку кілька місяців не показувалась на публіці.

