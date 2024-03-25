ЗМІ: Британія підозрює Китай, РФ та Іран у поширенні фейків про принцесу Кейт
В уряді Великої Британії вважають, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.
Про це виданню The Telegraph розповіли джерела в уряді, повідомляє "Європейська правда".
Урядовці припускають, що за поширенням теорій змови та інтернет-чуток про стан здоров'я принцеси стоять ворожі держави.
Після того, як принцеса Кейт оголосила про свій діагноз, британський прем’єр Ріші Сунак засудив тролів у соціальних мережах, які протягом останніх тижнів атакували її в Інтернеті.
Однак згодом принцеса знову стала жертвою нападок користувачів в Інтернеті, які засудили її за те, що вона не повідомила про свій діагноз раніше.
При цьому в британському уряді зростає занепокоєння тим, що до розпалювання шалених нападок на принцесу в соціальних мережах можуть бути причетні вороже налаштовані державні суб'єкти.
"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації – чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інститутів", – сказало джерело.
Ці коментарі з’явились у той час, коли Велика Британія готується оголосити про нові санкції проти Китаю після хвилі підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених депутатів.
Джерела в Букінгемському палаці кажуть, що нинішні виклики, з якими стикається королівська сім'я, є "тимчасовим сплеском", а не "сейсмічною зміною".
Вони додали, що король Чарльз "дуже позитивно налаштований" і "готується" повернутися до публічної роботи влітку, якщо дозволить стан здоров'я.
Джерела в палаці висловили сподівання, що великі соцмережі можуть використати цю ситуацію для посилення систем, які наразі дозволяють безконтрольно поширювати брехню і теорії змови.
Нагадаємо, у п'ятницю принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.
У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.