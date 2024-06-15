Дипломат ЄС повернеться додому після 790 днів ув’язнення в Ірані

Швеція та Іран домовились про обмін ув’язненими, в результаті чого дипломат ЄС, швед Йохан Флодерус повернеться додому після понад двох років перебування за ґратами в іранській тюрмі.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в суботу, 15 червня.

У межах угоди з Ірану до Швеції повернуться двоє людей – окрім Йохана Флодеруса, це Саїд Азізі, заарештований у листопаді 2023 року. Обидва вже перебувають у літаку, який доправить їх на батьківщину.

У відповідь Швеція звільнить іранця Хаміда Нурі, засудженого до довічного ув'язнення за злочини проти людяності, зокрема масові вбивства у в'язницях 1988 року за наказом верховного лідера Ірану аятоли Рухоли Хомейні.

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Крістерссон наголосив, що Іран перетворив обох шведських в'язнів "на пішаків у цинічній переговорній грі", щоб забезпечити звільнення Нурі.

"Завжди було зрозуміло, що операція вимагатиме ухвалення складних рішень. Зараз ми ухвалили ці рішення. Незабаром двоє шведських громадян приземляться в Швеції і нарешті возз'єднаються зі своїми родичами".

Флодеруса, співробітника Європейської служби зовнішньої діяльності ЄС, заарештували в Ірані у квітні 2022 року під час поїздки до друзів. Його арешт тримався в таємниці понад рік і став відомим тільки у вересні 2023-го.

Іранська прокуратура звинуватила Флодеруса у шпигунстві, але так і не надала жодних доказів на підтвердження своїх звинувачень.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель, який очолює Європейську службу зовнішніх справ, подякував шведській владі, а також Оману, який допоміг укласти угоду про обмін в’язнів.