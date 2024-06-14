Швеція викликала дипломата Іраку на знак протесту проти смертного вироку її громадянину

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило, що в п'ятницю викликало тимчасового повіреного у справах Іраку, щоб висловити протест проти смертного вироку, винесеного її громадянину в близькосхідній країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними шведських ЗМІ, двох шведів засудили до смертної кари в Іраку за вбивство члена злочинного угрупування. Водночас МЗС Швеції наразі підтвердило смертний вирок тільки одній особі.

"Ми засуджуємо застосування смертної кари. Ми виступаємо проти неї завжди, скрізь і незалежно від обставин", – заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом.

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За його словами, на зустрічі із іракським дипломатом влада передала протест Швеції та зажадали, щоб вироки не привели у виконання.

За даними TT, ще двоє шведів затримали за підозрою у причетності до вбивства злочинця в Іраку.

Зазначають, що вбивство на початку цього року пов'язане з внутрішньою бандитською війною між двома шведськими угрупованнями, яка призвела до численних вбивств і замахів на вбивство, деякі з яких сталися за межами скандинавської країни.

Раніше у Швеції активізувалось обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях після вбивства бандою молодиків чоловіка на очах у його малолітнього сина за зроблене зауваження.

Перед цим тривога щодо злочинності посилилася через серію вибухів у квартирах та під'їздах житлових будинків, які пов'язують з боротьбою бандитських груп, які конкурують між собою.

Восени прем'єр збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.