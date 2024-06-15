Дипломат ЕС вернется домой после 790 дней заключения в Иране

Швеция и Иран договорились об обмене заключенными, в результате чего дипломат ЕС, швед Йохан Флодерус вернется домой после более двух лет пребывания за решеткой в иранской тюрьме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в субботу, 15 июня.

В рамках соглашения с Ираном в Швецию вернутся два человека – кроме Йохана Флодеруса, это Саид Азизи, арестованный в ноябре 2023 года. Оба уже находятся в самолете, который доставит их на родину.

В ответ Швеция освободит иранца Хамида Нури, приговоренного к пожизненному заключению за преступления против человечности, в частности массовые убийства в тюрьмах в 1988 году по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Рухолы Хомейни.

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Кристерссон подчеркнул, что Иран превратил обоих шведских заключенных "в пешек в циничной переговорной игре", чтобы обеспечить освобождение Нури.

"Всегда было понятно, что операция потребует принятия сложных решений. Сейчас мы приняли эти решения. Вскоре двое шведских граждан приземлятся в Швеции и наконец воссоединятся со своими родственниками".

Флодеруса, сотрудника Европейской службы внешней деятельности ЕС, арестовали в Иране в апреле 2022 года во время поездки к друзьям. Его арест держался в тайне больше года и стал известен только в сентябре 2023-го.

Иранская прокуратура обвинила Флодеруса в шпионаже, но так и не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих обвинений.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, возглавляющий Европейскую службу внешних дел, поблагодарил шведские власти, а также Оман, который помог заключить соглашение об обмене заключенных.