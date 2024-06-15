Віцепрезидентка США: Путін закликає не до переговорів, а до капітуляції

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс наголосила на необхідності зберегти міжнародну систему, засновану на правилах, яку Росія похитнула повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це вона сказала на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Гарріс наголосила, що дії Росії, якщо вони не будуть покараними, "заохотять інших агресорів і призведуть до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності – що загрожує всьому світу".

Вона запевнила, що США будуть і далі підтримувати Україну та змушувати Росію платити, а також працюватимуть для досягнення справедливого і сталого миру – наголосивши, що "ніщо про завершення цієї війни не вирішується без України".

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"На противагу цьому, вчора Путін висунув пропозицію. Та ми повинні говорити правду: він не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах", – підкреслила Гарріс.

Нагадаємо, у Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

За підсумками саміту, як очікується, буде опублікована декларація, відкрита для приєднання для всіх держав.

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