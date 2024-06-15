Вице-президент США: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подчеркнула необходимость сохранить международную систему, основанную на правилах, которую Россия пошатнула полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом она сказала на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении Харрис подчеркнула, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаоса, а не порядка и стабильности – что угрожает всему миру".

Она заверила, что США будут и дальше поддерживать Украину и заставлять Россию платить, а также работать для достижения справедливого и устойчивого мира – подчеркнув, что "ничто о завершении этой войны не решается без Украины".

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"В противовес этому, вчера Путин выдвинул предложение. Но мы должны говорить правду: он не призывает к переговорам, он призывает к капитуляции. Америка поддерживает Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах", – подчеркнула Харрис.

Напомним, в Швейцарии начался двухдневный Глобальный саммит мира, который продлится 15-16 июня. Программа предусматривает пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

По итогам саммита, как ожидается, будет опубликована декларация, открытая для присоединения для всех государств.

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