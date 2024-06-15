Єрмак: Комюніке Саміту миру готове, воно буде відкрите до приєднання

Голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що текст комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії готовий і буде відкритий до підписання для всіх – зокрема й країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Про це Єрмак сказав в етері телемарафону 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

Голова ОП наголосив, що позиція України стосовно питань, які будуть висвітлені у саміті, "із самого початку є дуже принциповою і дуже проукраїнською" та не допускає "ніяких компромісів із незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю".

"Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт", – додав він.

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Повідомлення у ЗМІ про узгодження комюніке Єрмак пояснив необхідністю держав уточнити та роз’яснити текст.

"Глобальних питань нема, тому що в нас абсолютно чесна позиція", – зазначив посадовець.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.