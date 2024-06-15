В ОП підтвердили, що Росію можуть запросити на другий саміт миру
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".
Про це він сказав в етері телемарафону 15 червня, повідомляє "Європейська правда".
Єрмак нагадав, що позиція України стосовно участі Росії в саміті миру неодноразово озвучувалась і "дуже чітка".
"Буде спільний план – будемо думати, як запрошувати представників Росії на другий саміт і передавати разом із країнами, які з нами на цьому шляху, цей спільний план, який погоджено підтримано більшістю поважних і відповідальних країн світу", – сказав він.
Голова ОП визнав, що серед учасників саміту є різні позиції стосовно неучасті Росії в нинішній конференції, але на попередніх зустрічах на рівні радників Україна пояснювала, чому Москву на перший саміт запрошувати не слід.
Коментуючи ультиматум громадянина Росії Путіна напередодні Глобального саміту миру, Єрмак сказав: "Я думаю, що істерія із Кремля підтверджує, що ми на правильному шляху".
Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".
Ба більше, перед самітом Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в майбутньому Росія має бути залучена до саміту миру, де обговорюватиметься шлях завершення її повномасштабного вторгнення в Україну.