Германия отмечает рост потока мигрантов c "белорусского" маршрута, но меньше, чем в прошлом году

В Германии отмечают нарастание количества мигрантов, прибывающих на её границы после нелегального пересечения границ ЕС с территории Беларуси, однако цифры пока существенно меньше, чем за этот же период 2023 года.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

За первые пять месяцев 2024 года немецкая полиция обнаружила 2215 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС "белорусским маршрутом". Этих людей задержали во время проверок на границах с Польшей и Чехией.

С января по май цифра постепенно увеличивалась: если в первые зимние месяцы года обнаружили 25-26 таких людей, то в марте – уже 412, в апреле – 861, в мае – 891.

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Это повторяет тенденцию предыдущего 2023 года, однако количественные показатели тогда были еще больше – более 6000 человек за первые 5 месяцев.

Как известно, в последнее время ситуация на польско-белорусской границе снова обострилась, несмотря на то, что ее укрепили забором высотой более 5 метров.

Польские пограничники почти ежедневно фиксируют попытки мигрантов на территории Беларуси перейти границу, при этом часто происходят столкновения. В одном случае пограничник умер от полученных ножевых ранений, Варшава требует от Минска выдать этого мигранта.

Президент Анджей Дуда собирал Совет национальной безопасности из-за обострения на границе с Беларусью.

Напомним, белорусские власти устроили "шантаж мигрантами" своим европейским соседям после их жесткой реакции на репрессии в Беларуси и принудительное приземление рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера. Первые мигранты появились на границах соседей Беларуси летом 2021 года.

Подобное миграционное давление Россия пыталась создать на границах Финляндии еще с осени прошлого года. В Хельсинки после этого решили закрыть все КПП на восточной границе. После этого были и случаи перехода границы мигрантами "через леса", но, вероятно, единичные. Пограничники не могут гарантированно предотвращать такие случаи, поскольку протяженность финской границы с Россией – более 1000 километров.