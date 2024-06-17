Норвегия предупредила о риске краха Палестинской администрации: Может появиться еще одна Газа

Палестинская национальная администрация, которая управляет Западным берегом реки Иордан, может развалиться в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в разговоре с агентством Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министр сослался на нехватку финансирования, продолжение насилия и тот факт, что полмиллиона палестинцев не разрешено работать в Израиле.

"Ситуация крайне тяжелая. Палестинская администрация, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что они могут развалиться этим летом", – сказал Барт Эйде в интервью.

Реклама:

"Если это произойдет, то может возникнуть еще одна Газа, что будет ужасно для всех, в том числе и для народа Израиля", – добавил он.

Норвегия возглавляет международную группу доноров для палестинцев и поддерживает Палестинскую администрацию.

Палестинская национальная администрация – название руководящих органов, созданных для управления территориями сектора Газы и частью территорий Западного берега реки Иордан. Она была создана в 1994 году в соответствии с соглашениями между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными в Осло.

После 2006 года администрация потеряла контроль в секторе Газы, который перешел к ХАМАС.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объяснил, что признание Палестинского государства абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.