Норвегія визнає Палестинську державу

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NRK, він заявив на спеціальній пресконференції.

Через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.

Визнання набуде чинності 28 травня.

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Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

"Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності", – каже Стьоре.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Норвегія, яка не є членом ЄС, також заявляла про готовність до визнання Палестинської держави.