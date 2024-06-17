Словаччина визначилась зі своїм кандидатом у єврокомісари

Словаччина вирішила висунути кандидатуру Мароша Шефчовича на посаду єврокомісара у новому складі Європейської комісії.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє "Європейська правда".

Шефчович є багаторічним членом Комісії, який наразі обіймає посаду виконавчого віцепрезидента Єврокомісії.

"Я поінформую наших європейських партнерів на неформальній зустрічі лідерів ЄС, що кандидатом від Словаччини на посаду наступного комісара ЄС є нинішній виконавчий віцепрезидент Марош Шефчович", – зазначив Пеллегріні.

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За його словами, рішення номінувати Шефчовича до нового складу ЄК "ґрунтується на його багаторічному відмінному професійному послужному списку та безцінному досвіді".

"Це також є вираженням продовження його кар'єри, а також вдячності за його тверду позицію в Комісії", – додав Пеллегріні.

Нагадаємо, 11 червня уряд Латвії офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Водночас у Литві поки немає рішення про те, кого делегувати литовським єврокомісаром до нового складу Єврокомісії, проте в обговореннях часто лунає ім’я теперішнього очільника МЗС Габріелюса Ландсбергіса.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".