Словакия определилась со своим кандидатом в еврокомиссары

Словакия решила выдвинуть кандидатуру Мароша Шефчовича на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Европейская правда".

Шефчович является многолетним членом Комиссии, который сейчас занимает должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии.

"Я проинформирую наших европейских партнеров на неформальной встрече лидеров ЕС, что кандидатом от Словакии на должность следующего комиссара ЕС является нынешний исполнительный вице-президент Марош Шефчович", – отметил Пеллегрини.

Реклама:

По его словам, решение номинировать Шефчовича в новый состав ЕК "основывается на его многолетнем отличном профессиональном послужном списке и бесценном опыте".

"Это также является выражением продолжения его карьеры, а также благодарности за его твердую позицию в Комиссии", – добавил Пеллегрини.

Напомним, 11 июня правительство Латвии официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.

Тем временем в Литве пока нет решения о том, кого делегировать литовским еврокомиссаром в новый состав Еврокомиссии, однако в обсуждениях часто звучит имя нынешнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".