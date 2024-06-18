ЄСПЛ визнав порушенням обмеження Росією доступу до радянських архівів про репресії

Європейський суд з прав людини за позовом правозахисників та істориків визнав порушенням обмеження Росією доступу до радянських архівів, пов’язаних з репресіями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба суду 18 червня.

Рішення оголосили у справі "Супрун та інші проти Росії". Позов подали п’ятеро російських істориків, які досліджують радянські репресії, громадянка Швейцарії – родичка викраденого радянськими спецслужбами шведського дипломата Рауля Валленберга, який загинув в ув’язненні, та правозахисний центр "Меморіал".

Предметом позову стали ситуації, коли позивачі намагалися працювати з архівами про репресії, страти і депортації, влаштовані радянською владою у 1930-1940 роках, і зіткнулися з численними перешкодами, починаючи від обмеженого надання інформації та забороною робити копії оригіналів документів.

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Дослідника Михаїла Супруна навіть засудили за "незаконний збір інформації, що є родинною таємницею", коли він досліджував долю примусово переселених етнічних німців у Росії.

Різні частини скарги подавалися у період з серпня 2012 до квітня 2022 року.

У своєму рішенні ЄСПЛ визнав порушення прав позивачів за ст. 10. Суд вирішив, що з’ясування історичної правди і право доступу до таких даних є важливою складовою свободи слова.

Суд вважає, що робота дослідників не порушила права на таємницю приватного життя осіб, про яких вони збирали матеріали, тому що ці особи давно померли, і оприлюднення певної інформації про них через 80-90 років після подій навряд чи особливо зачіпає інтереси їхніх нащадків. Судді відзначили, що російські суди у будь-якому разі зважали у цьому питанні не так на ст. 8 ЄКПЛ, як на російське законодавство.

Суд постановив, що Росія має сплатити дослідникам Супруну, Прудовському та "Меморіалу" по 7500 євро компенсацій.

Водночас головуючий суддя від Кіпру видав свій окремий висновок у цій справі.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

У Раді Європи ще сподіваються змусити Росію виконувати рішення ЄСПЛ.

У Мін'юсті України кажуть, що Росія продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне.