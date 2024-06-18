ЕСПЧ признал нарушением ограничение Россией доступа к советским архивам о репрессиях

Европейский суд по правам человека по иску правозащитников и историков признал нарушением ограничение Россией доступа к советским архивам, связанным с репрессиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба суда 18 июня.

Решение объявили по делу "Супрун и другие против России". Иск подали пятеро российских историков, исследующих советские репрессии, гражданка Швейцарии – родственница похищенного советскими спецслужбами шведского дипломата Рауля Валленберга, погибшего в заключении, и правозащитный центр "Мемориал".

Предметом иска стали ситуации, когда истцы пытались работать с архивами о репрессиях, казнях и депортациях, устроенных советскими властями в 1930-1940 годах, и столкнулись с многочисленными препятствиями, начиная от ограниченного предоставления информации и запрета делать копии оригиналов документов.

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Исследователя Михаила Супруна даже осудили за "незаконный сбор информации, являющейся семейной тайной", когда он исследовал судьбу принудительно переселенных этнических немцев в России.

Различные части жалобы подавались в период с августа 2012 по апрель 2022 года.

В своем решении ЕСПЧ признал нарушение прав истцов по ст. 10. Суд решил, что выяснение исторической правды и право доступа к таким данным является важной составляющей свободы слова.

Суд считает, что работа исследователей не нарушила права на тайну частной жизни лиц, о которых они собирали материалы, потому что эти лица давно умерли, и обнародование определенной информации о них через 80-90 лет после событий вряд ли особо затрагивает интересы их потомков. Судьи отметили, что российские суды в любом случае учитывали в этом вопросе не столько ст. 8 ЕКПЧ, сколько российское законодательство.

Суд постановил, что Россия должна выплатить исследователям Супруну, Прудовскому и "Мемориалу" по 7500 евро компенсаций.

В то же время председательствующий судья от Кипра выдал свое отдельное заключение по этому делу.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Совете Европы еще надеются заставить Россию выполнять решение ЕСПЧ.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.