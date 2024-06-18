У Литві починають турбуватися через зволікання з кандидатом на єврокомісара

Литовські політики починають турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції досі не визначилися з кандидатом на єврокомісара від Литви.

Про це повідомляє суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

У партіях і коаліції, і опозиції починає наростати критика з приводу того, що Литва досі не визначилася, кого делегуватиме до Єврокомісії.

Найчастіше в обговореннях лунає ім’я теперішнього міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, але ані коаліційні партери, ані президент Гітанас Науседа (у якого з Ландсбергісом складні стосунки) ще не висловили йому явної підтримки.

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Окрім нього, як можливу кандидатку згадують лише прем’єрку Інгріду Шимоніте. Проте вона казала, що не зацікавлена йти у Єврокомісію.

Інших імен фактично не згадували і невідомо, чи розглядаються якісь альтернативи Ландсбергісу.

Попередні 5 років литовським єврокомісаром був Віргініюс Сінкявічюс, він опікувався питаннями довкілля.

Лідерка одного з коаліційних партнерів консерваторів, "Партії свободи", Аушріне Армонайте заявила, що стурбована тим, що основні партії коаліції не ініціюють ніяких дискусій, а час спливає. Вона наголосила, що було би прикро, якби Литва отримала якийсь малозначущий мандат, а тим часом Латвія та Естонія вже назвали своїх кандидатів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".