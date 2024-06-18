В Литве начинают беспокоиться из-за промедления с кандидатом на еврокомиссара

Литовские политики начинают беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции до сих пор не определились с кандидатом на литовского еврокомиссара.

Об этом сообщает общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В партиях и коалиции, и оппозиции начинает нарастать критика по поводу того, что Литва до сих пор не определилась, кого будет делегировать в Еврокомиссию.

Чаще всего в обсуждениях звучит имя нынешнего министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, но ни коалиционные партнеры, ни президент Гитанас Науседа (у которого с Ландсбергисом сложные отношения) еще не выразили ему явной поддержки.

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Кроме него, как возможную кандидатку упоминают только премьера Ингриду Шимоните. Однако она говорила, что не заинтересована идти в Еврокомиссию.

Других имен фактически не упоминали и неизвестно, рассматриваются ли какие-то альтернативы Ландсбергису.

Предыдущие пять лет литовским еврокомиссаром был Виргиниюс Синкявичюс, он занимался вопросами окружающей среды.

Лидер одного из коалиционных партнеров консерваторов, "Партии свободы", Аушрине Армонайте заявила, что обеспокоена тем, что основные партии коалиции не инициируют никаких дискуссий, а время истекает. Она подчеркнула, что было бы обидно, если бы Литва получила какой-то малозначимый мандат, а тем временем Латвия и Эстония уже назвали своих кандидатов (отметим, официально от Эстонии еще не утверждали какую-то кандидатуру).

По данным СМИ, премьер Эстонии Кая Каллас является очень вероятным кандидатом на главного дипломата Евросоюза в новом составе Еврокомиссии – должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".