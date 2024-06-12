Politico: прем’єрка Естонії Каллас має великі шанси стати головним дипломатом ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, політсила якої входить до європейського блоку лібералів, має значні шанси очолити зовнішньополітичну службу ЄС у новій Єврокомісії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Politico спілкувалося з вісьмома європейськими посадовцями та дипломатами на умовах анонімності. За їхніми словами, у ЄС вже починає вимальовуватися консенсус щодо кандидатів на ключові посади у керівництві Євросоюзу: Урсулу фон дер Ляєн хочуть залишити президенткою Єврокомісії, Роберту Метсолу – вдруге обрати президенткою Європарламенту.

Португальського експрем’єра Антоніу Кошту нібито вважають дуже ймовірною кандидатурою на посаду голови Євроради, яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель, а на посаду головного дипломата ЄС розглядають прем’єрку Естонії Каю Каллас.

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Щодо посади високого представника ЄС кажуть, що з приводу неї "найменше визначеності", але є великі шанси, що це буде саме Каллас – як яскрава прем’єрка зі Східної Європи, вона виглядає дуже хорошим вибором для європейських лібералів. Сама Каллас вже казала, що зацікавлена у цій посаді.

Раніше перед євровиборами від деяких столиць лунав скепсис щодо Каллас через її "яструбину" позицію щодо Росії, критики висловлювали побоювання, що вона цілковито зосередиться на своєму регіоні і не приділятиме достатньо уваги Близькому Сходу та Африці. Проте з часом ця опозиція нібито практично зникла і зараз більшість сходяться на думці, що Каллас ідеально підходить на цю посаду з "географічної, політичної і дипломатичної точки зору".

За словами співрозмовників, поточні розклади є такими, хоча й не погоджені остаточно – більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів 17 червня. Водночас формальної угоди не варто очікувати раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Порівняно з давнішими чутками, тепер кажуть, що визначитися з топкерівництвом ЄС можуть досить швидко – що пов’язують у тому числі з несподіваним рішенням Макрона оголосити дострокові вибори у Франції, у зв’язку з чим у нього навряд чи залишиться час просувати ідею про заміну фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.

Нагадаємо, деякі країни вже озвучили своїх кандидатів на єврокомісарів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".