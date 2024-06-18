Лідер партії Ле Пен може відмовитись від прем'єрства, якщо це потребуватиме "колаборації з Макроном"

Формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що хоче очолювати потенційний уряд правих лише у разі, якщо вони візьмуть абсолютну більшість – щоб не йти на "колаборацію з Макроном".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла каже, що не хоче претендувати на прем’єрську посаду, якщо його партія із потенційними соратниками не буде мати абсолютної більшості – 289 місць у парламенті. Спершу він сказав про це в інтерв’ю Le Parisien, а наступного дня прояснив свою позицію у телеефірі.

Він заявив, що сподівається на підтримку виборців, яка дозволить забезпечити "Нацоб’єднанню" і їхнім соратникам абсолютну більшість, і тоді новий уряд зможе просувати свою політику.

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"Якщо французи створять ситуацію відносної більшості у парламенті, тобто "глухого кута", з прем’єром, який не має абсолютної більшості у Національній асамблеї і повинен співіснувати – тоді зміни не будуть можливими", – заявив Барделла.

Нагадаємо, перемовини про співпрацю між ультраправою "Реконкістою" Земмура та "Національним об'єднанням" зірвалися.

Натомість у лавах правих "Республіканців" стався розкол після того, як їхній лідер Ерік Сіотті заявив про готовність до альянсу з "Національним об'єднанням" Ле Пен.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".