Лидер партии Ле Пен может отказаться от премьерства, если это потребует "коллаборации с Макроном"

Во Франции формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что хочет возглавлять потенциальное правительство правых только в случае, если они возьмут абсолютное большинство – чтобы не идти на "коллаборацию с Макроном".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла говорит, что не хочет претендовать на премьерский пост, если его партия с потенциальными соратниками не будет иметь абсолютного большинства – 289 мест в парламенте. Сначала он сказал об этом в интервью Le Parisien, а на следующий день прояснил свою позицию в телеэфире.

Он заявил, что надеется на поддержку избирателей, которая позволит обеспечить "Нацобъединению" и их соратникам абсолютное большинство, и тогда новое правительство сможет продвигать свою политику.

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"Если французы создадут ситуацию относительного большинства в парламенте, то есть "тупика", с премьером, который не имеет абсолютного большинства в Национальной ассамблее и должен сосуществовать – тогда изменения не будут возможными", – заявил Барделла.

Напомним, переговоры о сотрудничестве между ультраправой "Реконкистой" Земмура и "Национальным объединением" сорвались.

В рядах правых "Республиканцев" произошел раскол после того, как их лидер Эрик Сиотти заявил о готовности к альянсу с "Национальным объединением" Ле Пен.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".