Французькі ультраправі хочуть висунути у прем’єри 28-річного Барделлу

Віцепрезидент французького ультраправого "Національного об'єднання", яке найчастіше асоціюють з його неформально лідеркою Марін Ле Пен, заявив у понеділок, що 28-річний лідер партії Жордан Барделла буде претендентом на посаду прем'єр-міністра на дострокових виборах цього літа.

Про це Себастьєн Шеню сказав в інтерв'ю радіостанції RTL, його слова наводить агентство AFP.

Шеню виступав в ефірі після того, як президент Емманюель Макрон у неділю оголосив про дострокові парламентські вибори після перемоги ультраправих над його центристським альянсом на виборах до Європарламенту.

"Жордан Барделла – наш кандидат на посаду прем'єр-міністра", – сказав Себастьєн Шеню.

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Барделла 1995 року народження офіційно очолив партію "Національне об'єднання" 2022 року.

Він прийняв керівництво від Марін Ле Пен, яка намагалася позбавити партію расистського та антисемітського сліду свого батька та співзасновника політсили Жана-Марі Ле Пена.

Марін Ле Пен та Жордан Барделла

Марін Ле Пен планує утретє балотуватися на президентських виборах 2027 року. Раніше вона дала зрозуміти, що Барделла стане прем’єр-міністром, якщо вона виграє.

Барделла, який має 1,2 мільйона підписників у TikTok, виявився головним активом у залученні молодших виборців.

У неділю Емманюель Макрон розпустив парламент Франції через поразку його партії на євровиборах.

Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Барделла заявив, що результати виборів показали "чіткий сигнал до Емманюеля Макрону і європейських лідерів".