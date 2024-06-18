Спецслужбы Германии: РФ тратит огромные средства на шпионов, чтобы заменить высланных дипломатов

Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу после того, как из Европы выслали около 600 российских дипломатов, что стало ударом для кремлевских спецслужб.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Гальденванг, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В BfV, которое является службой немецкой контрразведки, отметили, что российские спецслужбы тратят значительные средства на вербовку агентов в Германии, несмотря на попытки Запада ограничить их деятельность.

"Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать уменьшение количества российских агентов в Германии", – заявил Гальденванг.

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В частности, по данным BfV, двое граждан Германии, которым в августе прошлого года было предъявлено обвинение в государственной измене за шпионаж в пользу России, получили за свои услуги примерно по 400 тысяч евро.

"Вознаграждения агентов свидетельствуют о том, что российские службы продолжают иметь огромные финансовые ресурсы для достижения своих разведывательных целей", – говорится в отчете BfV.

Особенно рискуют стать мишенью российских спецслужб немцы, которые живут в России или регулярно туда ездят, в том числе немецкие дипломаты.

"Как только они (спецслужбы РФ – Ред.) получают компрометирующую информацию о своих целях, эти службы не стесняются применять агрессивные методы вербовки", – добавили в ведомстве.

Как отмечает немецкая контрразведка, Россия оказалась приспособленной к поиску путей влияния на события в Германии даже после того, как ее медиаканалы были запрещены, а 600 ее дипломатов были высланы.

Некоторые из представителей спецслужб РФ, переключились на Telegram, который трудно контролировать, а шпионов теперь прикрепляют к международным организациям.

Ультраправые группы также являются восприимчивой аудиторией для российских операций влияния. К ним относятся конспирологи из группы "Рейхсбюргеров", некоторые из них сейчас находятся на скамье подсудимых за подготовку переворота против немецкого демократического строя, для которого они искали поддержки России.

Напомним, в конце мая суд в немецком Дюссельдорфе приговорил бывшего офицера Бундесвера к трем с половиной годам заключения за шпионаж и передачу информации российской разведке.