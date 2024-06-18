У Німеччині починається третій судовий процес над заколотниками, що хотіли скинути Шольца

У вівторок у Мюнхені перед судом постали восьмеро осіб, обвинувачені у причетності до ймовірної ультраправої змови з метою повалення німецького уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Це останній з трьох судових процесів у цій масштабній справі.

Вісьмох німців – шістьох чоловіків і двох жінок – звинувачують у підготовці до державної зради.

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Їм також висунуті звинувачення у членстві в терористичній організації або її заснуванні, деяким з них інкримінують підготовку серйозного акту насильства.

Справа набула розголосу наприкінці 2022 року, шокувавши країну, і загалом на лаві підсудних зараз перебувають 26 осіб.

Прокурори заявили, що підозрювані "рейхсбюргери" вірили в конспірологічні міфи і були переконані, що Німеччиною керує так звана "глибинна держава". Прихильники руху "рейхсбюргерів" відкидають сучасну конституцію Німеччини і закликають до повалення уряду.

Минулого місяця у Франкфурті-на-Майні відбувся суд над ймовірними ватажками та найвідомішими підозрюваними.

Судовий процес над дев'ятьма особами в Штутгарті, який розпочався наприкінці квітня, зосереджений на військовій складовій змови.

Очікують, що всі процеси будуть тривалими. У земельному суді Мюнхена до кінця січня було призначено 55 судових засідань.

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