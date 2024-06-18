У Румунії заборонять рекламу електронних сигарет

Румунський парламент 18 червня остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових пакетиків для перорального використання (паучів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У нижній палаті парламенту Румунії – Палаті депутатів – за законопроєкт проголосували 269 парламентарів, двоє висловились проти, ще три – утрималися.

Документ передбачає зміни до законів про рекламу та телерадіомовлення й забороняє пряму рекламу всіх тютюнових виробів, уточнюючи, що до них входять електронні сигарети, вейпи, вироби для бездимного вдихання замінників тютюну, електронні пристрої для нагрівання тютюну та паучі.

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Таку рекламу забороняють "у радіо– і телепередачах, на проїзних квитках у громадському транспорті", а також у приміщеннях навчальних закладів та закладів охорони здоров'я або на відстані ближче ніж 200 метрів від входу до них, вимірюваній на дорогах загального користування.

Рекламу цих продуктів у Румунії заборонять "у виданнях, призначених переважно для неповнолітніх, у театрах до, під час та після вистав, розрахованих на неповнолітніх".

Нагадаємо, у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети, а в Німеччині хочуть заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.

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