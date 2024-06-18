У Румунії заборонять рекламу електронних сигарет
Румунський парламент 18 червня остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових пакетиків для перорального використання (паучів).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
У нижній палаті парламенту Румунії – Палаті депутатів – за законопроєкт проголосували 269 парламентарів, двоє висловились проти, ще три – утрималися.
Документ передбачає зміни до законів про рекламу та телерадіомовлення й забороняє пряму рекламу всіх тютюнових виробів, уточнюючи, що до них входять електронні сигарети, вейпи, вироби для бездимного вдихання замінників тютюну, електронні пристрої для нагрівання тютюну та паучі.
Таку рекламу забороняють "у радіо– і телепередачах, на проїзних квитках у громадському транспорті", а також у приміщеннях навчальних закладів та закладів охорони здоров'я або на відстані ближче ніж 200 метрів від входу до них, вимірюваній на дорогах загального користування.
Рекламу цих продуктів у Румунії заборонять "у виданнях, призначених переважно для неповнолітніх, у театрах до, під час та після вистав, розрахованих на неповнолітніх".
Нагадаємо, у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети, а в Німеччині хочуть заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.
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