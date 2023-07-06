"Тютюнова" євроінтеграція: які зміни чекають Україну та як це відповідає вимогам ЄС

З 11 липня 2023 року набирають чинності норми, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю та імпорт для реалізації на території України сигарет та тютюну для самокруток з смако-ароматичними добавками відповідно до прийнятого у грудні 2021 року закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Смако-ароматичні добавки не можна додавати у жоден компонент виробу: фільтр, папір, пакування, капсула і т. д. На додаток, сигарети та тютюн для самокруток не може мати будь-яких технічних характеристик, що дозволяють змінювати їх запах, смак або інтенсивність диму.

Єдиний виняток з цієї заборони — виробництво для експорту.

Тобто на території України сигарети та тютюн для самокруток можуть продовжити виробляти, проте лише для закордонних ринків.

Також законом заборонені до введення в обіг електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які мають характерний запах та/або смак — чітко відчутний запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок, у тому числі але не тільки, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, який є відчутним перед або під час використання таких виробів.

Окрім того, заборонено додавати в рідини вітаміни, кофеїн, таурин та низку інших добавок, які можуть створювати враження, що виріб має переваги для здоров’я, асоціюються з життєвою силою або мають властивості робити викиди кольоровими.

Такі зміни є частиною імплементації "тютюнової" Директиви 2014/40/ЄС, яка з-поміж іншого стосується регулювання інгредієнтів та вимагає від держав-членів забороняти введення в обіг тютюнових виробів з характерним смаком і ароматом, а також таких, які містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (частини перша та сьома статті 7 Директиви).

Директива також вимагає, щоб нікотиновмісна рідина в електронних сигаретах не містила добавок (пункт (с) частини третьої статті 20 та частина шоста статті 7 Директиви) й українське законодавство не тільки повторює вимоги Директиви, а й робить крок далі — забороняє такі добавки не лише в нікотиновмісних рідинах до електронних сигарет, а й в рідинах, які нікотину не містять.

Разом з тим, Директива стверджує, що всі тютюнові вироби, окрім сигарет та тютюну для самокруток, звільняються від цих заборон, а також Комісія уповноважується ухвалювати делеговані акти для відкликання такого звільнення для певної категорії виробів у випадку істотної зміни обставин (частина дванадцята статті 7 Директиви).

Істотна зміна обставин мала місце щодо тютюнових виробів для нагрівання (HTPs – heated tobacco products), які в українському законодавстві визначені як "тютюнові вироби для електричного нагрівання" та є різновидом новітніх тютюнових виробів.

Споживачам HTPs відомі передусім як "стіки" для систем нагрівання тютюну "IQOS", "GLO" та їм подібні, яку свою популярність отримали саме завдяки широкому вибору різноманітних смаків та ароматів.

Комісія встановила, що обсяг продажів HTPs зріс принаймні на 10% щонайменше в 5 державах-членах і обсяг продажів HTPs у роздрібній торгівлі перевищує 2.5% від загального обсягу продажів тютюнових виробів у ЄС.

У зв’язку з цим Комісія ухвалила делегований акт у червні 2022 року, яким заборонила смако-ароматичні добавки також у HTPs.

Відповідно до оновленого тексту Директиви та у відповідь на зростання ринку новітніх тютюнових виробів в Україні нардепи зареєстрували у парламенті законопроєкт №9227 від 20.04.2023 "Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" щодо заборони новітніх тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки", яким пропонують поширити чинну заборону для сигарет та тютюну для самокруток на новітні тютюнові вироби.

Новітнім тютюновим виробом, відповідно до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" вважається тютюновий виріб, що не належить до жодної з таких категорій, як сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн, тютюн для перорального вживання, та введений в обіг після 19 травня 2014 року.

Сигарети та тютюн для самокруток з смако-ароматичними добавками все ще можуть вироблятися в Україні, проте лише для експорту.

Це означає, що такі вироби, як закордонного, так і українського походження можна придбати в магазинах Duty Free.

Втім, вироблені в Україні тютюнові вироби для експорту або для Duty Free протягом останніх років потрапляли у продаж у звичайних роздрібних магазинах на території України.

З приводу цього у Верховній Раді України навіть була створена тимчасова слідча комісія, оскільки втрати від нелегального обігу тютюнових виробів сягають до 22 млрд грн на рік, а більш ніж половина цього ринку — це саме вироби без акцизних марок, вироблені начебто для експорту та Duty Free.

Боротися з такими суттєвими втратами бюджету парламентарі вирішили радикально: законопроєкт №9315 від 22.05.2023 "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів" пропонує заборонити на період воєнного стану розміщення в Duty Free тютюнових виробів, вироблених в Україні. Законопроєкт вже прийнято у першому читанні 10 червня 2023 року.

У разі прийняття законопроєкту він поширюватиметься також на тютюнові вироби з смако-ароматичними добавками, а отже навіть на нелегальному ринку знайти такі вироби буде значно важче. Проте, лише на час воєнного стану.

У підсумку: наразі в Україні набирають чинності норми права ЄС, актуальні на червень 2022 року.

І хоча ці зміни безперечно матимуть позитивний вплив на громадське здоров’я, про повну імплементацію Директиви говорити зарано. Перед парламентарями стоять два великі виклики:

заборонити новітні тютюнові вироби з смако-ароматичними добавками, а отже гармонізувати українське законодавство з актуальним законодавством ЄС;

забезпечити реальне, а не лише формальне, виконання цієї заборони.

Нагальність таких змін важко переоцінити.

По-перше, це питання збереження життя та здоров’я громадян України в умовах 9-річної війни з Росією.

По-друге — це питання наповнення бюджету та зменшення обсягу нелегального ринку.

По-третє —

йдеться про виконання євроінтеграційних зобов’язань, які у цій сфері оцінені ЄС лише як "частково узгоджені".

І зрештою — жодне регулювання не може вважатися надмірним для компаній, які продовжують вести бізнес в Росії і наповнювати бюджет РФ грошима для продовження війни проти України.

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