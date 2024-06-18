В Румынии запретят рекламу электронных сигарет

Румынский парламент 18 июня окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых пакетиков для перорального использования (паучей).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В нижней палате парламента Румынии – Палате депутатов – за законопроект проголосовали 269 парламентариев, двое высказались против, еще три – воздержались.

Документ предусматривает изменения в законы о рекламе и телерадиовещании и запрещает прямую рекламу всех табачных изделий, уточняя, что к ним относятся электронные сигареты, вейпы, изделия для бездымного вдыхания заменителей табака, электронные устройства для нагревания табака и паучи.

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Такую рекламу запрещают "в радио– и телепередачах, на проездных билетах в общественном транспорте", а также в помещениях учебных заведений и учреждений здравоохранения или на расстоянии ближе чем 200 метров от входа в них, измеряемой на дорогах общего пользования.

Рекламу этих продуктов в Румынии запретят "в изданиях, предназначенных преимущественно для несовершеннолетних, в театрах до, во время и после спектаклей, рассчитанных на несовершеннолетних".

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.

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