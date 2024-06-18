У Данії втретє за місяць сталася пожежа у приміщеннях фармацевтичного гіганта

У Данії повідомляють про другу поспіль за місяць пожежу у приміщеннях фармацевтичного гіганта Novo Nordisk у місті Багсверд, та вже третю на об’єктах цього підприємства за травень-червень.

Про це повідомляють TV2 i DR, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула на об’єкті Novo Nordisk в місті Багсверд, що розташоване поблизу Копенгагена – там само, що й 22 травня, проте не в офісній будівлі.

TV2

Займання сталося на крайньому верхньому поверсі будівлі, яку орендує компанія. На момент публікації новини пожежу майже ліквідували.

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Рятувальні служби попереджали, що гучні вибухи з місця пожежі – ймовірно від вибухаючих балонів.

За кілька днів до цього була пожежа на місці будівництва іншого об’єкта Novo Nordisk у місті Калундборг, там сталося займання на даху.

У коментарі ЗМІ в компанії заявили, що не мають підстав вважати, що за цією серією інцидентів стоїть чийсь злочинний задум.

Нагадаємо, у квітні в Копенгагені вщент згоріла частина 400-річної будівлі біржі, що була однією з найстаріших окрас данської столиці. Її планують відновлювати, використовуючи французький досвід відбудови Нотр-Даму після пожежі 2019 року.

У Празі, столиці Чехії, на початку червня спробували підпалити міські автобуси. Прем'єр країни допускає, що за цим інцидентом стоїть Росія.