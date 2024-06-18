В Дании третий раз за месяц произошел пожар в помещениях фармацевтического гиганта

В Дании сообщают о втором подряд за месяц пожаре в помещениях фармацевтического гиганта Novo Nordisk в городе Багсверд, и уже третьем на объектах этого предприятия за май-июнь.

Об этом сообщают TV2 i DR, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул на объекте Novo Nordisk в городе Багсверд, расположенном вблизи Копенгагена – там же, что и 22 мая, однако не в офисном здании.

TV2

Возгорание произошло на крайнем верхнем этаже здания, которое арендует компания. На момент публикации новости пожар почти ликвидировали.

Реклама:

TV2

Спасательные службы предупреждали, что громкие взрывы с места пожара – вероятно от взрывающихся баллонов.

За несколько дней до этого был пожар на месте строительства другого объекта Novo Nordisk в городе Калундборг, там произошло возгорание на крыше.

В комментарии СМИ в компании заявили, что не имеют оснований полагать, что за этой серией инцидентов стоит чей-то преступный замысел.

Напомним, в апреле в Копенгагене полностью сгорела часть 400-летнего здания биржи, которая была одним из старейших украшений датской столицы. Его планируют восстанавливать, используя французский опыт восстановления Нотр-Дама после пожара 2019 года.

В Праге, столице Чехии, в начале июня попытались поджечь городские автобусы. Премьер страны допускает, что за этим инцидентом стоит Россия.