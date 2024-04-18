Копенгаген хоче використати досвід Нотр-Даму у відновленні згорілої 400-річної пам’ятки

Мер Копенгагена Софі Хесторп Андерсен заявила, що зв'язалася зі своєю паризькою колегою Анн Ідальго, щоб дізнатися, чого можна навчитися на прикладі реконструкції Собору Паризької Богоматері після пожежі на 400-річній будівлі біржі Берсен у столиці Данії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами очільниці міста, вона зв'язалася з мером Парижа, щоб обговорити, як французи впоралися з реконструкцією Собору Паризької Богоматері після того, як у квітні 2019 року пожежа спустошила 800-річну пам'ятку. Його відновлення планують завершити цього року.

Хесторп Андерсен зазначила, що Ідальго дала кілька хороших порад щодо того, як "швидко рухатися вперед", та як Париж працював з пожертвами і реставрацією, "яку мають зробити швидко".

"Перед нами стоїть величезне завдання, коли йдеться про відбудову Берсена разом з Данською торговою палатою, але ми знаємо, що це можна зробити швидко", – сказала вона.

Мер Копенгагена додала, що її колега з Парижу запросив данську команду зустрітися з тими, хто стоїть за відновленням шпиля Собору Паризької Богоматері.

Вважають, що пожежа у вівторок почалася на даху під час ремонтних робіт, але причину ще встановлюють, а поліція ще не отримала доступ до згорілої частини будівлі для проведення розслідування.

У четвер продовжилися роботи зі стабілізації будівлі, водночас пожежна служба Копенгагена заявила, що планує працювати на місці пожежі щонайменше ще один день.

"Стіни дуже нестабільні", – сказав речник пожежників Том Оле Сімонсен, додавши, що хоча пожежники використали "мільйони" літрів води, "всередині все ще тліє та світиться".

Щоб підтримати будівлю навколо неї встановили контейнери, наповнені бетоном.

Раніше власник будівлі данська торгова палата заявила, що біржу Берсен, де сталася руйнівна пожежа, відбудують.

Перед цим повідомляли, що половину 400-річної будівлі біржі Берсен вдалося врятувати, але інтер’єр сильно пошкоджений водою.

Нагадаємо, полум’я спалахнуло в історичній будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму ранку вівторка. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.

Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин, але врятувати вдалося не все.

Через пожежу королівська родина вирішила понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій 16 квітня виповнюється 84 роки.