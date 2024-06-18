ЗМІ: Шольц поговорив із Туском про інцидент із завезенням мігрантів через кордон

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з польським прем’єром Дональдом Туском інцидент із завезенням групи мігрантів через німецько-польський кордон.

Про це стало відомо виданню WP Wiadomości, повідомляє "Європейська правда".

Неофіційно люди з оточення Туска розповіли, що Шольц під час зустрічі на полях неофіційного саміту ЄС у Брюсселі пообіцяв з’ясувати питання перевезення німецькою поліцією сім'ї мігрантів до Польщі.

Соратники польського прем’єра розповіли, що німецький канцлер "сказав, що він вивчить це питання і прояснить його".

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Представниця канцелярії прем’єра Польщі Агнешка Ручинська підтвердила факт зустрічі Туска із Шольцом.

Нагадаємо, минулої п'ятниці німецький поліцейський фургон перетнув кордон у районі польського села Осінув-Дольни та залишив там групу мігрантів із Близького Сходу.

У вівторок головнокомандувач Прикордонної служби Польщі Роберт Баган зустрівся з головою німецької Федеральної поліції Дітером Романом. Як зазначалось, німецька сторона висловила жаль у зв’язку з інцидентом.

За даними статистики, з 1 січня по 30 квітня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 5621 людину, яка незаконно перетнула німецько-польський кордон, з них 3578 людей повернули до Польщі.

Як повідомлялось, за перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС "білоруським маршрутом". Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією.