СМИ: Шольц поговорил с Туском об инциденте с завозом мигрантов через границу

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с польским премьером Дональдом Туском инцидент с завозом группы мигрантов через немецко-польскую границу.

Об этом стало известно изданию WP Wiadomości, сообщает "Европейская правда".

Неофициально люди из окружения Туска рассказали, что Шольц во время встречи на полях неофициального саммита ЕС в Брюсселе пообещал выяснить вопрос перевозки немецкой полицией семьи мигрантов в Польшу.

Соратники польского премьера рассказали, что немецкий канцлер "сказал, что он изучит этот вопрос и прояснит его".

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Представитель канцелярии премьера Польши Агнешка Ручинская подтвердила факт встречи Туска с Шольцом.

Напомним, в прошлую пятницу немецкий полицейский фургон пересек границу в районе польского села Осинув-Дольны и оставил там группу мигрантов с Ближнего Востока.

Во вторник главнокомандующий Пограничной службы Польши Роберт Баган встретился с главой немецкой Федеральной полиции Дитером Романом. Немецкая сторона выразила сожаление в связи с инцидентом.

По данным статистики, с 1 января по 30 апреля федеральная полиция Германии зарегистрировала 5621 человека, который незаконно пересек немецко-польскую границу, из них 3578 человек вернули в Польшу.

Как сообщалось, за первые пять месяцев 2024 года немецкая полиция обнаружила 2215 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС "белорусским маршрутом". Этих людей задержали во время проверок на границах с Польшей и Чехией.