Посла Росії пошпетили через літак, який заблукав у повітряному просторі Швеції

Міністерство закордонних справ Швеції, як і анонсувалось, 18 червня викликало посла Росії у зв’язку з порушенням російським бомбардувальником Су-24 шведського повітряного простору минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Швеції.

У короткій заяві вказано, що російського посла викликали до шведського МЗС "для висловлення протесту проти порушення повітряного простору Швеції".

Як повідомлялось, Швеція ввечері 14 червня зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24.

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Це перший такий інцидент із 2022 року і перший – після вступу Швеції в НАТО. Шведська сторона назвала дії Росії неприйнятними та непрофесійними.

Минулого тижня про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.