Послу России высказали из-за самолета, который заблудился в воздушном пространстве Швеции

Министерство иностранных дел Швеции, как и анонсировалось, 18 июня вызвало посла России в связи с нарушением российским бомбардировщиком Су-24 шведского воздушного пространства на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Швеции.

В коротком заявлении указано, что российского посла вызвали в шведский МИД "для выражения протеста против нарушения воздушного пространства Швеции".

Как сообщалось, Швеция вечером 14 июня зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24.

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Это первый такой инцидент с 2022 года и первый – после вступления Швеции в НАТО. Шведская сторона назвала действия России неприемлемыми и непрофессиональными.

На прошлой неделе о нарушении воздушного пространства российскими истребителями говорила также Финляндия – она вместе со Швецией стали членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.