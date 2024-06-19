У ЄС відклали публікацію критичного звіту про Італію до обрання голови Єврокомсії

Європейська комісія відклала публікацію звіту про свободу ЗМІ в Італії до того, як Європейський парламент проголосує обрання президента виконавчого органу ЄС – яким, як очікується, стане чинна голова Урсула фон дер Ляєн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У нещодавно опублікованому документі з планування щотижневого засідання колегії Єврокомісії дата публікації звіту про Італію перенесена з 3 на 24 липня – тобто якраз після того, як Європарламент затверджуватиме голову ЄК.

Звіт аналізує, як країни Європейського Союзу дотримуються свободи ЗМІ та незалежності судової влади. Очікується, що в ньому буде вказано на нові проблеми з верховенством права в Італії, Словаччині та Греції.

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Два посадовці Єврокомісії повідомили Politico, що фон дер Ляєн воліла відкласти публікацію звіту й намагалася уникнути відкритої критики Італії.

Видання пов’язує це з намірами Урсули фон дер Ляєн, яка претендує на переобрання на посаді голови Єврокомісії, заручитись підтримкою італійської прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні для висунення своєї кандидатури лідерами ЄС.

Об’єднання ЗМІ в останні місяці висловлюють застереження щодо загроз свободі слова в Італії, звертаючи увагу на зростання кількості судових позовів проти журналістів з моменту вступу Мелоні на посаду в 2022 році.

Єврокомісія вже критикувала Італію в минулорічному звіті про верховенство права через те, що її закон про наклеп все частіше використовується для переслідування журналістів.