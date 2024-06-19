В ЕС отложили публикацию критического отчета об Италии до избрания главы Еврокомиссии

Европейская комиссия отложила публикацию отчета о свободе СМИ в Италии до того, как Европейский парламент проголосует избрание президента исполнительного органа ЕС – которым, как ожидается, станет действующий председатель Урсула фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В недавно опубликованном документе по планированию еженедельного заседания коллегии Еврокомиссии дата публикации отчета об Италии перенесена с 3 на 24 июля – то есть как раз после того, как Европарламент будет утверждать председателя ЕК.

Отчет анализирует, как страны Европейского Союза соблюдают свободу СМИ и независимость судебной власти. Ожидается, что в нем будет указано на новые проблемы с верховенством права в Италии, Словакии и Греции.

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Два чиновника Еврокомиссии сообщили Politico, что фон дер Ляйен предпочла отложить публикацию отчета и пыталась избежать открытой критики Италии.

Издание связывает это с намерениями Урсулы фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на посту главы Еврокомиссии, заручиться поддержкой итальянского премьер-министра Джорджии Мелони для выдвижения своей кандидатуры лидерами ЕС.

Объединения СМИ в последние месяцы высказывают предостережения относительно угроз свободе слова в Италии, обращая внимание на рост количества судебных исков против журналистов с момента вступления Мелони в должность в 2022 году.

Еврокомиссия уже критиковала Италию в прошлогоднем отчете о верховенстве права из-за того, что ее закон о клевете все чаще используется для преследования журналистов.