ЗМІ: Єврокомісія почне процедуру покарання Франції та Італії за надмірні борги

Франція та Італія будуть серед семи країн, які зіткнуться з процедурою порушення Євросоюзу через надмірний дефіцит державного бюджету минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерела, Єврокомісія у середу попередить щодо процедури сім країн, зокрема Францію та Італію.

Водночас Іспанії та трьох інших країн, чий дефіцит бюджету перевищив 3% у 2023 році, немає у списку, зазначає агентство.

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Згідно з економічним прогнозом Єврокомісії, Франція з показником -5,5%, Італія з показником -4,4% та Бельгія з показником -4,4% перевищать ліміт дефіциту у 2024 році, інформує DPA.

Італія та Польща вже заявили, що очікують на попередження за порушення правил ЄС, які передбачають заходи для країн з боргом, що перевищує 60% валового внутрішнього продукту, та дефіцитом бюджету, що перевищує 3%.

Після цього Брюссель видає рекомендації щодо взяття дефіциту під контроль.

У минулі роки країни-члени ЄС отримали відстрочку від фіскальних правил Євросоюзу, щоб забезпечити свободу дій у витратах під час пандемії та енергетичної кризи.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що склад уряду Італії може змінитися, зокрема через ситуацію з держборгом країни.

Раніше Італія продала пакет акцій на суму близько 1,4 млрд євро в нафтовій компанії Eni, намагаючись зменшити свій значний державний борг.

Перед цим у керівній коаліції Італії виникли суперечки через схвалення нових обмежень щодо стимулювання ремонту житла домовласниками на тлі прагнень уряду зменшити дефіцит бюджету.