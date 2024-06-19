У Новій Каледонії, де тривали заворушення, арештували лідера руху на незалежність

Поліція Нової Каледонії, заморської території Франції в Тихому океані, арештувала вісьмох людей у зв'язку зі смертельними заворушеннями, які тривали там минулого місяця через наміри Парижа змінити виборче законодавство.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Прокуратура столиці Нової Каледонії Нумеа розповіла про арешти в межах розслідування двотижневих протестів, що спалахнули в середині травня на тлі обурення планами реформування виборчого законодавства.

Серед арештованих вона згадала Крістіана Тейна – лідера руху Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), який був створений у листопаді 2023 року і який стоїть за заворушеннями, імена решти сімох невідомі.

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Штаб-квартиру Каледонського союзу (UC), де також розташовані офіси CCAT, в середу оточили сили безпеки, які обшукали приміщення. UC заявив, що арешти були необґрунтованими, і зажадав негайних пояснень.

У межах розслідування правоохоронців Нової Каледонії кількох членів CCAT підозрюють у розпалюванні найбільших заворушень на території з 1980-х років.

Причиною стала виборча реформа, яка передбачала надання права голосу тим, хто прожив у Новій Каледонії 10 років і в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу – канаків.

Після призупинення суперечливої реформи та поліцейської акції французька влада стверджує, що Нумеа знову під її контролем, хоча деякі барикади в місті залишаються, а демонстранти, які виступають за незалежність, заявили, що сповнені рішучості протестувати й далі.

На знак повільного повернення до нормального життя після п'яти тижнів заворушень знову відкрилися школи, а також міжнародний аеропорт Нумеа.