В Новой Каледонии, где шли беспорядки, арестовали лидера движения на независимость

Полиция Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, арестовала восемь человек в связи со смертельными беспорядками, которые продолжались там в прошлом месяце из-за намерений Парижа изменить избирательное законодательство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Прокуратура столицы Новой Каледонии Нумеа рассказала об арестах в рамках расследования двухнедельных протестов, вспыхнувших в середине мая на фоне возмущения планами реформирования избирательного законодательства.

Среди арестованных она упомянула Кристиана Тейна – лидера движения Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), которое было создано в ноябре 2023 года и которое стоит за беспорядками, имена остальных семерых неизвестны.

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Штаб-квартиру Каледонского союза (UC), где также расположены офисы CCAT, в среду окружили силы безопасности, которые обыскали помещение. UC заявил, что аресты были необоснованными, и потребовал немедленных объяснений.

В рамках расследования правоохранителей Новой Каледонии нескольких членов CCAT подозревают в разжигании крупнейших беспорядков на территории с 1980-х годов.

Причиной стала избирательная реформа, которая предусматривала предоставление права голоса тем, кто прожил в Новой Каледонии 10 лет и в которой местные пронезависимые силы видят угрозу ослабления позиций коренного народа – канаков.

После приостановления противоречивой реформы и полицейской акции французские власти утверждают, что Нумеа снова под их контролем, хотя некоторые баррикады в городе остаются, а демонстранты, выступающие за независимость, заявили, что полны решимости протестовать и дальше.

В знак медленного возвращения к нормальной жизни после пяти недель беспорядков вновь открылись школы, а также международный аэропорт Нумеа.