У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах

У Німеччині заявили, що завдяки перевіркам на кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією з жовтня 2023 року поліції вдалося виявити понад 36 тисяч випадків нелегального перетину кордону і тисячі інших правопорушень.

Про це йдеться у публікації Neue Osnabrücker Zeitung, яку наводить DW, пише "Європейська правда".

Німецькі правоохоронці переконані в ефективності перевірок на кордонах попри те, що низка політиків називають заходи суперечливими.

До 30 квітня 2024 року у Німеччині зареєстрували 36161 порушника правил в'їзду. Крім того, було виявлено 824 підозрюваних у здійсненні незаконного ввезення людей до країни.

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Загалом 7401 мігрант скористався послугами контрабандистів, щоб в'їхати до Німеччини і подати прохання про притулок.

Крім того, у 3527 випадках поліція конфіскувала наркотики і зброю, а також зафіксувала порушення закону про зберігання вибухових речовин.

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер оцінила такі результати як великий успіх.

Заходи з контролю на кордоні було вирішено продовжити ще на пів року – до 15 грудня. Ймовірно, що контроль на кордоні Німеччини із сусідніми країнами буде знову продовжено і після цієї дати.

Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.

У лютому Фезер говорила, що Німеччина запровадить посилений контроль уздовж усього кордону в червні та липні 2024 року – на час проведення футбольного турніру Євро-2024.