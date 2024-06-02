В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах

В Германии заявили, что благодаря проверкам на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией с октября 2023 года полиции удалось выявить более 36 тысяч случаев нелегального пересечения границы и тысячи других правонарушений.

Об этом говорится в публикации Neue Osnabrücker Zeitung, которую приводит DW, пишет "Европейская правда".

Немецкие правоохранители убеждены в эффективности проверок на границах несмотря на то, что ряд политиков называют меры противоречивыми.

До 30 апреля 2024 года в Германии зарегистрировали 36161 нарушителя правил въезда. Кроме того, было выявлено 824 подозреваемых в осуществлении незаконного ввоза людей в страну.

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Всего 7401 мигрант воспользовался услугами контрабандистов, чтобы въехать в Германию и подать прошение об убежище.

Кроме того, в 3527 случаях полиция конфисковала наркотики и оружие, а также зафиксировала нарушения закона о хранении взрывчатых веществ.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер оценила такие результаты как большой успех.

Меры по контролю на границе решено было продлить еще на полгода – до 15 декабря. Вероятно, что контроль на границе Германии с соседними странами будет снова продлен и после этой даты.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.

В феврале Фезер говорила, что Германия введет усиленный контроль вдоль всей границы в июне и июле 2024 года – на время проведения футбольного турнира Евро-2024.