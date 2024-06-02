У Нормандії розпочали урочисті заходи до 80-річчя операції часів Другої світової війни

У французькій Нормандії в ніч протии неділі, 2 червня, відкрили тиждень церемоній на честь 80-річчя операції союзних військ часів Другої світової війни, яка відкрила другий фронт у Європі та допомогла перемогти нацистську Німеччину.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

У неділю на трьох транспортних літаках С-47 у небо над Нормандією піднялись групи парашутистів, які здійснили символічний десант над містом, повторюючи операцію 80-річної давнини.

"Одні з найгучніших оплесків у натовпі пролунали, коли під час приземлення стрибунів з підліску вискочив переляканий олень і побіг через зону приземлення", – пише АР.

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Фото: АР

Церемонія також супроводжувалась феєрверками, за якими спостерігали французькі посадовці, місцеві жителі, а також ветерани Другої світової. Наймолодшому ветерану, який приїхав до Нормандії, 96 років, а найстаршому – 107.

Фото: АР

Частково мета урочистих вшанувань і церемоній, які триватимуть наступного тижня в Нормандії, полягає в тому, щоб передати естафету пам'яті нинішнім поколінням, які зараз знову бачать війну в Європі.

Як очікується, на заходах, присвячених Дню висадки в Нормандії, будуть присутні президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та члени британської королівської сім'ї.

У квітні організатори заходів казали, що запросять представника Росії на знак визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні. Але після обурення запрошення відкликали.