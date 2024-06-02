В Нормандии начали торжественные мероприятия к 80-летию операции времен Второй мировой войны

Во французской Нормандии в ночь на воскресенье, 2 июня, открыли неделю церемоний в честь 80-летия операции союзных войск времен Второй мировой войны, которая открыла второй фронт в Европе и помогла победить нацистскую Германию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В воскресенье на трех транспортных самолетах С-47 в небо над Нормандией поднялись группы парашютистов, которые совершили символический десант над городом, повторяя операцию 80-летней давности.

"Одни из самых громких аплодисментов в толпе прозвучали, когда во время приземления прыгунов из подлеска выскочил испуганный олень и побежал через зону приземления", – пишет АР.

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ФОТО: АР

Церемония также сопровождалась фейерверками, за которыми наблюдали французские чиновники, местные жители, а также ветераны Второй мировой. Самому молодому ветерану, который приехал в Нормандию, 96 лет, а самому старшему – 107.

ФОТО: АР

Отчасти цель торжественных чествований и церемоний, которые пройдут на следующей неделе в Нормандии, заключается в том, чтобы передать эстафету памяти нынешним поколениям, которые сейчас снова видят войну в Европе.

Как ожидается, на мероприятиях, посвященных Дню высадки в Нормандии, будут присутствовать президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и члены британской королевской семьи.

В апреле организаторы мероприятий говорили, что пригласят представителя России в знак признания жертв, принесенных Советским Союзом во Второй мировой войне. Но после возмущения приглашение отозвали.