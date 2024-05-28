Макрон заявив, що зустрінеться з Зеленським у Нормандії 6 червня

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про участь Володимира Зеленського у заходах з нагоди 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії 6 червня.

Про це він заявив на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня в межах поїздки до Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час спілкування з журналістами Макрон оголосив про візит Зеленського до Франції наступного тижня.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України. – Ред.)", – сказав французький лідер.

Реклама:

Українська сторона не підтверджувала візиту Зеленського до Франції, але ЗМІ писали, що така поїздка справді готується.

Минулого місяця стало відомо, що Франція запросила представника Кремля – але не Владіміра Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників. Це створило можливість того, що російський урядовець перетнеться з європейськими лідерами і президентом США Джо Байденом.

Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.