Офіційно: Росію не запрошують на 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Франція не буде запрошувати представника Росії на заходи до 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Це ввечері 30 травня підтвердив Єлисейський палац, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У короткому коментарі канцелярії президента Франції йдеться, що для запрошення російської делегації "не склались умови, враховуючи загарбницьку війну, яку Росія веде проти України, і яка посилилася в останні тижні".

Раніше про це з посиланням на джерела повідомляло агентство Reuters.

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Нагадаємо, у квітні організатори заходів до Дня висадки в Нормандії казали, що запросять представника Росії на знак визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні – але ним не буде російський правитель Владімір Путін.

Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.