Столтенберг про договір між РФ і КНДР: авторитарні держави об'єднуються

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який підписали Росія та Північна Корея, демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на панельній дискусії під час офіційного візиту до Канади, повідомляє Reuters.

Генсек Альянсу зазначив, що КНДР надала "величезну кількість боєприпасів" РФ, у той час як Китай та Іран надають підтримку Москві в її загарбницькій війні проти України.

"Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили", – сказав Столтенберг.

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За його словами, посилення зближення РФ та інших азійських країн означає, що для НАТО ще більш важливо співпрацювати із союзниками в цьому регіоні.

Інші члени НАТО "стурбовані фінансовим балансом, вони хочуть витрачати гроші на охорону здоров'я й освіту", – сказав він, додавши, що "якщо ми не зможемо зберегти мир, то все, що ми робимо в галузі охорони здоров'я, боротьби зі зміною клімату й освіти... не матиме успіху".

Напередодні лідер РФ Владімір Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс занепокоєний допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту господаря Кремля Владіміра Путіна до КНДР.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.