Столтенберг о договоре между РФ и КНДР: авторитарные государства объединяются

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и Северная Корея, демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на панельной дискуссии во время официального визита в Канаду, сообщает Reuters.

Генсек Альянса отметил, что КНДР предоставила "огромное количество боеприпасов" РФ, в то время как Китай и Иран оказывают поддержку Москве в ее захватнической войне против Украины.

"Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели", – сказал Столтенберг.

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По его словам, усиление сближения РФ и других азиатских стран означает, что для НАТО еще более важно сотрудничать с союзниками в этом регионе.

Другие члены НАТО "обеспокоены финансовым балансом, они хотят тратить деньги на здравоохранение и образование", – сказал он, добавив, что "если мы не сможем сохранить мир, то все, что мы делаем в области здравоохранения, борьбы с изменением климата и образования... не будет иметь успеха".

Накануне лидер РФ Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен помощью, которую Россия может предоставить ракетной и ядерной программам Северной Кореи на фоне визита хозяина Кремля Владимира Путина в КНДР.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов.